Giovanna Civitillo | chi è la moglie di Amadeus | “Per lui ho rinunciato alla carriera”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 giugno 2022) L’amore traè scoppiato nel 2003 grazie a L’Eredità: lei lavorava come ballerina, lui come conduttore. Una relazione che va avanti da quasi diciannove anni e dquale è nato Josè Alberto nel 2009. Il matrimonio risale esattamente a dodici anni fa, mentre la celebrazione in chiesa si è tenuta nel 2019. I due hanno un grandissimo feeling, come testimoniato dal profilo in comune su Instagram, attraverso cui condividono momenti privati e non solo…recentemente ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DiPiù e ha parlato del suo rapporto con, trasformatosi da lavorativo a d’amore. Grandi sentimenti ed emozioni, ma anche qualche lato negativo: «Incontrareè stata la fine della mia ...