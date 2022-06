Election Day in Liguria, la metà degli elettori sceglie il sindaco. L’ombra dell’astensionismo sulle urne (Di sabato 11 giugno 2022) Il centrodestra cerca la compattezza dopo la rottura sul Quirinale, il centrosinistra vuole dimostrare che il successo a Savona non è stato un episodio Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 11 giugno 2022) Il centrodestra cerca la compattezza dopo la rottura sul Quirinale, il centrosinistra vuole dimostrare che il successo a Savona non è stato un episodio

