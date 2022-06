Di Marzio sulla Juventus: “Non molla Zaniolo per l’attacco. Pogba? Si va avanti. Su Di Maria…” (Di sabato 11 giugno 2022) DI Marzio Juventus Zaniolo Pogba – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul calciomercato della Juventus. Ecco quanto affermato. “La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per inserire rinforzi importanti nella rosa allenata da Massimiliano Allegri. Il nome di Nicolò Zaniolo resiste nella lista degli attaccanti esterni cercati dai bianconeri per la prossima stagione, oltre a Berardi e Kostic. La Juventus quindi non molla l’attaccante classe 1999 della Roma, che ha ancora due anni di contratto con i giallorossi. Per quanto riguarda invece la trattativa per Angel Di Maria, che si svincolerà dal Paris ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 giugno 2022) DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul calciomercato della. Ecco quanto affermato. “Lacontinua a lavorare sul calciomercato per inserire rinforzi importanti nella rosa allenata da Massimiliano Allegri. Il nome di Nicolòresiste nella lista degli attaccanti esterni cercati dai bianconeri per la prossima stagione, oltre a Berardi e Kostic. Laquindi nonl’attaccante classe 1999 della Roma, che ha ancora due anni di contratto con i giallorossi. Per quanto riguarda invece la trattativa per Angel Di Maria, che si svincolerà dal Paris ...

Pubblicità

serie_a24 : #Di Marzio sulla Juventus: “Non molla Zaniolo per l’attacco. Pogba? Si va avanti. Su Di Maria…” - DaniPelado1 : @NonSoloJuve Di Marzio è quello più in difficoltà di tutti sulla juve - SPalermo91 : RT @NonSoloJuve: NOTIZIA DI DI MARZIO SULLA JUVE ??”Contatto Cagliari-Juve per Di Pardo.” [Di Marzio, Sky] - oscarvalle1984 : RT @NonSoloJuve: NOTIZIA DI DI MARZIO SULLA JUVE ??”Contatto Cagliari-Juve per Di Pardo.” [Di Marzio, Sky] - GranataAndy : E saremo parecchio sulla tua bocca Gianluca...( di Marzio)..... -