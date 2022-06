Controlli sulla Brebemi: 13 positivi all’alcoltest, due alle sostanze stupefacenti (Di sabato 11 giugno 2022) I Controlli Decurtati 150 punti della patente in una notte e sequestrati due veicoli. I Controlli contro le stragi del weekend per abuso di alcol e droga. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 11 giugno 2022) IDecurtati 150 punti della patente in una notte e sequestrati due veicoli. Icontro le stragi del weekend per abuso di alcol e droga.

Pubblicità

alfrig409 : RT @laurascalfi: #sanità trentina. Migliorano alcuni indicatori rispetto all’anno del COVID, ma ne peggiorano il 35%. Male il dato dei cont… - righi_katia : RT @laurascalfi: #sanità trentina. Migliorano alcuni indicatori rispetto all’anno del COVID, ma ne peggiorano il 35%. Male il dato dei cont… - luigiiovini : @MaxPar55 @ardigiorgio @RobertoLocate14 @matteorenzi Non sono mai stato d'accordo con i 5cosi ma voi renzidioti, ch… - francesogiusepp : RT @laurascalfi: #sanità trentina. Migliorano alcuni indicatori rispetto all’anno del COVID, ma ne peggiorano il 35%. Male il dato dei cont… - gp_fiore : @ciropellegrino Perché non revocargli la licenza, dopo 3 controlli non andati a buon fine? Così forse, e con i cont… -