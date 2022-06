Carlo Calenda, "la candidata perfetta". Il nome che terremota il centrodestra: per chi possono disintegrarsi due coalizioni (Di sabato 11 giugno 2022) Stai a vedere che in Lombardia invece del duello Salvini-Meloni sul tavolo delle trattative per scegliere la prossima composizione del centrodestra, assisteremo alla sfida Fontana-Moratti, ma nelle urne. L'ipotesi, fino all'altro giorno piuttosto remota, ha improvvisamente preso piede quando, al Salone del Mobile, Carlo Calenda ha spiegato che «Moratti sarebbe un ottimo candidato per un terzo polo». Poco dopo, sempre in Fiera, l'attuale vice di Fontana, ha ammesso di ricambiare «le parole di stima per Carlo Calenda». Poi il contropiede: «Con lui sono in contatto. Sono in corso delle riflessioni». Riflessioni che, ovviamente riguardano il terzo polo, quel "grande centro" che Calenda non ha mai smesso di rincorrere. E che potrebbe essere la cassa di risonanza ideale per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Stai a vedere che in Lombardia invece del duello Salvini-Meloni sul tavolo delle trattative per scegliere la prossima composizione del, assisteremo alla sfida Fontana-Moratti, ma nelle urne. L'ipotesi, fino all'altro giorno piuttosto remota, ha improvvisamente preso piede quando, al Salone del Mobile,ha spiegato che «Moratti sarebbe un ottimo candidato per un terzo polo». Poco dopo, sempre in Fiera, l'attuale vice di Fontana, ha ammesso di ricambiare «le parole di stima per». Poi il contropiede: «Con lui sono in contatto. Sono in corso delle riflessioni». Riflessioni che, ovviamente riguardano il terzo polo, quel "grande centro" chenon ha mai smesso di rincorrere. E che potrebbe essere la cassa di risonanza ideale per le ...

Pubblicità

Profilo3Marco : RT @Corriere: Regionali, Calenda a sorpresa: «Moratti ottima candidata». Lo stop di Fontana. Sala: no totonomi - rep_milano : Carlo Calenda e la tentazione Letizia Moratti per le Regionali: 'Se il Pd sceglie Majorino meglio il Terzo Polo' - Ienaridens2 : RT @vncnzvlln92: Letizia Moratti è quella che voleva vaccinare la popolazione in base al PIL così da permettere gli spostamenti ai cittadin… - MassimoChiaram7 : RT @salvini_giacomo: Il leader di Azione Carlo Calenda fa un endorsement nei confronti di Letizia Moratti come candidata alla presidenza de… - VivianaVivarel1 : RT @vncnzvlln92: Letizia Moratti è quella che voleva vaccinare la popolazione in base al PIL così da permettere gli spostamenti ai cittadin… -