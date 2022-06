Calciomercato Inter: l’Al-Rayyan fa vacillare Vidal. Offerta monstre (Di sabato 11 giugno 2022) per il cileno che potrebbe cambiare i piani per il futuro Secondo da La Tercera, ci sarebbe un improvviso sorpasso dell’Al-Rayyan al Flamengo per Arturo Vidal, che lascerà sicuramente l’Inter in estate. Proposta monstre per il cileno: 8 milioni a stagione, per due anni. 16 milioni fino al 2024 che stanno facendo vacillare il centrocampista. Si attende ora la sua decisione definitiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) per il cileno che potrebbe cambiare i piani per il futuro Secondo da La Tercera, ci sarebbe un improvviso sorpasso delal Flamengo per Arturo, che lascerà sicuramente l’in estate. Propostaper il cileno: 8 milioni a stagione, per due anni. 16 milioni fino al 2024 che stanno facendoil centrocampista. Si attende ora la sua decisione definitiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

