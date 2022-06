“Bar del sole” è il titolo del nuovo album di Raphael Gualazzi

(Di sabato 11 giugno 2022) Milano. «È un omaggio al Caffè deldi Urbino dove ho fatto i miei primi passi, con la musica dal vivo, e dove ho iniziato a scrivere canzoni». È la confessione di Rapahelsu “Bar del” che dà ilal suodi dieci canzoni. «È un bar della mia Urbino che adesso ha cambiato sede – ha aggiunto l’artista – Era un posto molto magico dove tutti gli avventori, che poi diventavamo amici anche del gestore, portavano undi ceramica da tutte le parti del mondo e dall’Italia, poi appesi dappertutto, tempestato da questi soli bellissimi con le anime di quelle persone. Tutto questo accadeva 25 anni fa, da dove è iniziato tutto. Quando torno ad Urbino passo sempre dal bar per un saluto: è rimasto il posto dell’anima per le persone, dove potersi ...

Pubblicità

UnitedPlanetFe1 : Aeroporto di #Corfu. File lunghissime ai bar e affini. La macchina del turismo si muove sottodimensionata. Onda lun… - Bozzi6Bozzi : E comunque, il cornetto e cappuccino al bar alle sei del mattino vale quanto una decina di pranzi al ristorante - angela_bar : RT @rinasorridimi: La persona più dolce e buona del mondo. Avrei voluto dirti tante altre cose, avrei voluto urlare quanto tu bene mi facci… - NikSovversivo : @PiccoloPesceNer @BBelli57 @vanabeau prossimo giro questa torna a vendere cessi e tanti altri scompariranno perché… - angela_bar : RT @amicidimdf21: lo staff del centro Campania si è innamorato di Alex #alexwyse -

... avrebbe potuto dare contezza all'alibi prospettato dall'avvocato difensore Rinaldo Reboa nelle moreprovvedimento restrittivo: "Era alcon gli amici e il suo cane". Ma si è avvalso della ......delle quattro Food Court ospitate in altrettanti padiglionipolo fieristico di Rho, promosse da Identità Golose Milano - Hub Internazionale della Gastronomia . BUONI PASTO A RISCHIO/e ...A denunciare l’accaduto, anche se dopo qualche giorno dal fatto, è stato il titolare del bar: un 49enne agrigentino. I carabinieri hanno avviato l’attività di indagine e sono in corso verifiche su ...Getto la spugna . E' il grido di dolore lanciato dalla proprietaria del bar di Pontecagnano Faiano davanti al quale ieri sera è stato accoltellato un 20enne, aggredito da due persone. Una ferita per f ...