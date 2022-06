Arsenal, un ex Roma piace al Nottingham Forest (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo il Mirror, il Nottingham Forest è interessato al centrocampista dell'Arsenal Ainsley Maitland-Niles, che negli ultimi sei... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo il Mirror, ilè interessato al centrocampista dell'Ainsley Maitland-Niles, che negli ultimi sei...

Pubblicità

sportli26181512 : Arsenal, un ex Roma piace al Nottingham Forest: Secondo il Mirror, il Nottingham Forest è interessato al centrocamp… - sportli26181512 : Roma: nuova squadra per Maitland-Niles: Secondo quanto riporta il Mirror, potrebbe ripartire dal Nottingham Forest… - siamo_la_Roma : ?? #MaitlandNiles farà ritorno all'#Arsenal ?? Ma solo temporaneamente ?? Il terzino inglese è nel mirino del… - AMinghetti : RT @LucaBendoni: #Milan, in serata incontro con l'agente di #Saliba del #Marsiglia (proprietà #Arsenal) e gli intermediari Damiani e Cecere… - TeofiloSteven : RT @LucaBendoni: #Milan, in serata incontro con l'agente di #Saliba del #Marsiglia (proprietà #Arsenal) e gli intermediari Damiani e Cecere… -

Calciomercato Milan news/ Zaniolo strizza l'occhio. Idea Gabriel Jesus per l'attacco Sulle sue tracce c'è da tempo anche l'Arsenal di Arteta. Importanti novità di mercato anche per la ... per Il Messaggero è fatta per il passaggio definitivo dalla Roma al Milan . Le due società hanno ... Roma: nuova squadra per Maitland - Niles ... potrebbe ripartire dal Nottingham Forest neopromosso in Premier League l'esterno classe '97 dell'Arsenal Ainsley Maitland - Niles, reduce dal prestito alla Roma. Roma, Tielemans all'Arsenal riapre la pista Xhaka: Mourinho non lo ha mai dimenticato TUTTO mercato WEB Roma: nuova squadra per Maitland-Niles Secondo quanto riporta il Mirror, potrebbe ripartire dal Nottingham Forest neopromosso in Premier League l'esterno classe '97 dell'Arsenal Ainsley Maitland-Niles, reduce dal prestito alla Roma. Calciomercato Inter, l'Arsenal si inserisce su Lukaku del Chelsea Il Chelsea non vuole regalare il calciatore dopo l'investimento dell'anno scorso, ed anzi vorrebbe provare a dare un'altra occasione a Lukaku, come ammesso dal d.t. Cech un paio di giorni fa. L'Inter ... Sulle sue tracce c'è da tempo anche l'di Arteta. Importanti novità di mercato anche per la ... per Il Messaggero è fatta per il passaggio definitivo dallaal Milan . Le due società hanno ...... potrebbe ripartire dal Nottingham Forest neopromosso in Premier League l'esterno classe '97 dell'Ainsley Maitland - Niles, reduce dal prestito allaSecondo quanto riporta il Mirror, potrebbe ripartire dal Nottingham Forest neopromosso in Premier League l'esterno classe '97 dell'Arsenal Ainsley Maitland-Niles, reduce dal prestito alla Roma.Il Chelsea non vuole regalare il calciatore dopo l'investimento dell'anno scorso, ed anzi vorrebbe provare a dare un'altra occasione a Lukaku, come ammesso dal d.t. Cech un paio di giorni fa. L'Inter ...