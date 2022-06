“Aggredito al bar”. Matteo Bassetti, l’agguato in centro durante l’aperitivo con la moglie (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo Bassetti Aggredito da una coppia no-vax durante una serata a Santa Margherita Ligure. “Un’aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza dopo una piacevole serata con amici vado a pagare il conto alla cassa”, ha scritto sui social. A denunciare l’episodio è lo stesso direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova: “Mentre consegno la mia carta di credito per pagare, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e vedo una coppia che mi guarda molto aggressivamente e dopo che gli chiedo cosa avessero fatto scappa dal locale”. Matteo Bassetti Aggredito da una coppia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022)da una coppia no-vaxuna serata a Santa Margherita Ligure. “Un’aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza dopo una piacevole serata con amici vado a pagare il conto alla cassa”, ha scritto sui social. A denunciare l’episodio è lo stesso direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova: “Mentre consegno la mia carta di credito per pagare, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e vedo una coppia che mi guarda molto aggressivamente e dopo che gli chiedo cosa avessero fatto scappa dal locale”.da una coppia ...

Pubblicità

POPOLOdiTWlTTER : Bassetti “aggredito” a colpi di cocktail: il Tronista dopo aver insultato per mesi chi rifiutava il siero, si lamen… - franser_real : Scavalca il bancone del bar e accoltella una donna: arrestata 35enne - fapi1976 : @StampaTorino @LaStampa @lorusso_stefano ieri in san salvario un altro ragazzo è stato aggredito da una banda di an… - PisaConnection : IL TIRRENO Pisa: Follia al bar Livorno, il titolare: «Conosciamo la vittima, aggredito senza motivo» - bar_rubino : RT @giuliocavalli: Mi sembra evidente che in Ucraina ci sia un aggredito e un aggressore. Mi frulla da tre mesi però una domanda in testa… -