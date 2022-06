Virtus Bologna-Olimpia Milano stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 finale playoff 2022 basket Serie A1 (Di venerdì 10 giugno 2022) L’orario e come vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano, sfida valida come gara-2 della finale dei playoff di Serie A1 2021/2022 di basket. Il primo atto tra le due superpotenze del basket italiano ha visto la formazione di coach Messina imporsi in una partita poco spettacolare in termini realizzativa ma molto fisica e intensa. La palla a due è in programma alle ore 21:00 di venerdì 10 giugno, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale aggiornata. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) L’e come vedere inSegafredo-AX Armani Exchange, sfida valida come-2 delladeidiA1 2021/di. Il primo atto tra le due superpotenze delitaliano ha visto la formazione di coach Messina imporsi in una partita poco spettacolare in termini realizzativa ma molto fisica e intensa. La palla a due è in programma alle ore 21:00 di venerdì 10 giugno, con la sfida che sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone unatestuale aggiornata. SEGUI LA ...

