Vanessa Incontrada e il direttore di “Nuovo” rompono il silenzio dopo le polemiche sul bodyshaming

Pubblicità

LisbonFereghet1 : @Apndp Propongo di sostituire i cinghiali a quelli che scrivono cattiverie su Vanessa Incontrada. Sai che salto di qualità? - SL_littlelion : RT @LucillaMasini: Criticano l'aspetto di Vanessa Incontrada, e poi lo infilerebbero pure nel buco dell'innaffiatoio. #vanessaincontrada #… - GianniRoberto1 : Quella a sinistra è Vanessa Incontrada 5 giorni fa che si allena perché sì (sono cazzi suoi, ma c’è gente che le ha… - emmamartini22 : RT @LucillaMasini: Criticano l'aspetto di Vanessa Incontrada, e poi lo infilerebbero pure nel buco dell'innaffiatoio. #vanessaincontrada #… - JetLagEconomist : Sul tema di vanessa Incontrada vorrei solo dire che: il cervello di chi fa commenti del cavolo ne dimagrisce ne ing… -

Riccardo Signoretti ha replicato alle critiche che lo hanno travolto per la foto dipubblicata dal suo settimanale. Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha replicato alle polemiche sorte contro di lui dopo che ha postato sui social la copertina del suo ...ha replicato in merito alle critiche sorte attorno alle sue foto sui social. Dopo le assurde bufere da cui è stata travolta per via degli scatti in cui era ritratta mentre correva, ...Riccardo Signoretti ha replicato alle critiche che lo hanno travolto per la foto di Vanessa Incontrada pubblicata dal suo settimanale.Nelle scorse ore Vanessa Incontrada è finita nell’occhio del ciclone per alcune foto sui social. In una di queste la conduttrice spagnola era ritratta in bianco e nero mentre si stava dedicando al jog ...