Ultime Notizie – Germania, attacco con coltello all'Università: 4 feriti (Di venerdì 10 giugno 2022) Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello nel campus dell'università di Hamm-Lippstadt, nella Germania occidentale, prima che alcuni studenti riuscissero a immobilizzare l'aggressore. Si tratta di un 34enne che la polizia ritiene abbia agito da solo anche se non è al momento chiaro se sia o se fosse uno studente dell'università di Scienze applicate di Hamm-Lippstadt, nel Nord Reno Westfalia. Secondo un portavoce della polizia, l'uomo sarebbe entrato nell'edificio dell'università, aggredendo dapprima le persone nei corridoi. Poi si è spostato in una sala lettura, dove è stato bloccato dagli studenti. I feriti sono tre donne e un uomo e tra di loro uno ha riportato ferite gravi al punto da richiedere il trasferimento in ospedale in elicottero. L'università di Hamm-Lippstadt è stata ...

