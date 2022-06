(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Apprendiamo che ilsulla disinformazione non è frutto di attività di dossieraggio su giornalisti. Certo, non ci conforta come cittadini sapere che, persone e e dotazioni dello, che dovrebbero contrastare la disinformazione, sono impiegate perle, un'attività da pensionati sulle panchine dei giardinetti". Così il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carloin merito alle dichiarazioni del sottosegretario Franco Gabrielli sulla vicenda delsulla sicurezza e delle cosiddette 'liste dei putiniani'.

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: Bartoli (Odg) su bollettino, 'risorse Stato usate per compulsare rassegne stampa' -… -

Il Tempo

...famigerato bollettino sulla minaccia ibrida non è un'attività iniziata con la guerra in, ma ... Lo afferma il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Carloin ...... Vezzosi ha risposto: "Ho tantissime testimonianza, l'non è Zelensky e ci sono migliaia e ... Da parte sua il presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo, ha ribadito come la ... Ucraina: Bartoli (Odg) su bollettino, 'risorse Stato usate per compulsare rassegne stampa' Così il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli Bartoli in merito alle dichiarazioni del sottosegretario Franco Gabrielli sulla vicenda del bollettino sulla sicurezza e delle cosiddette ...da molto tempo si affastellano proposte, più o meno strampalate, sull’assoluta necessità di riforma del sistema territoriale. Basta con una sanità territoriale inefficiente. Ci vuole un sistema più or ...