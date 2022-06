Torino, Warming in uscita. In entrata c’è lo scatto per Praet (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Torino è molto attivo sul mercato in questi giorni con Vagnati impegnato su più fronti per rinforzare la squadra Il Torino è molto attivo sul mercato in questi giorni con il diesse Vagnati impegnato su più fronti per rinforzare la squadra. Dopo l’arrivo di Gabriel in porta e il riscatto di Pellegri, il direttore sta parlando con il Cagliari per Joao Pedro. Sul capitolo entrate ci sarebbe stato un ulteriore scatto per Praet. Proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 8 milioni più bonus. Questo quanto riportato da Tuttosport. Sul fronte uscite, invece, Gianluca Di Marzio riferisce dell’imminente cessione di Warming al Darmstadt in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilè molto attivo sul mercato in questi giorni con Vagnati impegnato su più fronti per rinforzare la squadra Ilè molto attivo sul mercato in questi giorni con il diesse Vagnati impegnato su più fronti per rinforzare la squadra. Dopo l’arrivo di Gabriel in porta e il ridi Pellegri, il direttore sta parlando con il Cagliari per Joao Pedro. Sul capitolo entrate ci sarebbe stato un ulterioreper. Proposto un prestito oneroso con obbligo di ricondizionato a 8 milioni più bonus. Questo quanto riportato da Tuttosport. Sul fronte uscite, invece, Gianluca Di Marzio riferisce dell’imminente cessione dial Darmstadt in prestito con diritto di rie controri. L'articolo proviene da ...

Torino, Warming in uscita. In entrata c'è lo scatto per Praet Il Torino è molto attivo sul mercato in questi giorni con Vagnati impegnato su più fronti per rinforzare la squadra Il Torino è molto attivo sul mercato in questi giorni con il diesse Vagnati impegnato su più fronti per rinforzare la squadra. Dopo l'arrivo di Gabriel in porta e il riscatto di Pellegri, il direttore sta parlando con il Cagliari per Joao Pedro. Sul capitolo entrate ci sarebbe stato un ulteriore scatto per Praet. Proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 8 milioni più bonus. Questo quanto riportato da Tuttosport. Sul fronte uscite, invece, Gianluca Di Marzio riferisce dell'imminente cessione di Warming al Darmstadt in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.