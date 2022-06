Suicidio assistito, Mario dovrà pagare 5mila euro per il farmaco e le apparecchiature (Di venerdì 10 giugno 2022) Quanto costa morire? Sì, in termini di denaro proprio. Oltre che, in questo come in altri casi sempre più numerosi in Italia, in termini di sofferenze prolungate e, spesso, inascoltate. ‘Mario’ (nome di fantasia ormai noto alle cronache), ex camionista marchigiano, 44 anni, completamente paralizzato da 12 a causa di un incidente stradale, è stato il primo ad essere autorizzato, in Italia, a procedere con il Suicidio medicalmente assistito. L’ultimo scoglio, o quello che si pensava fosse l’ultimo, è stato quello della scelta – da parte della commissione di esperti istituita dall’Asur Marche – del farmaco da utilizzare via autosomministrazione, lo scorso febbraio. Ora però si scopre che, per essere finalmente “libero di rinascere”, Mario dovrà farsi carico di tasca propria dei ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 10 giugno 2022) Quanto costa morire? Sì, in termini di denaro proprio. Oltre che, in questo come in altri casi sempre più numerosi in Italia, in termini di sofferenze prolungate e, spesso, inascoltate. ‘’ (nome di fantasia ormai noto alle cronache), ex camionista marchigiano, 44 anni, completamente paralizzato da 12 a causa di un incidente stradale, è stato il primo ad essere autorizzato, in Italia, a procedere con ilmedicalmente. L’ultimo scoglio, o quello che si pensava fosse l’ultimo, è stato quello della scelta – da parte della commissione di esperti istituita dall’Asur Marche – delda utilizzare via autosomministrazione, lo scorso febbraio. Ora però si scopre che, per essere finalmente “libero di rinascere”,farsi carico di tasca propria dei ...

