Pubblicità

borghi_claudio : Sono arrivati i fac-simile delle schede elettorali. Quella di Como sarà così. Per sicurezza consiglio di fare 2 cr… - GazzettAvellino : Sicurezza: Molteni, lunedì 13 giugno taser arriva a Pozzuoli, Marano di Napoli e Cerreto Sannita. - gazzettanapoli : “E' ormai in fase avanzata il cronoprogramma per l'avvio dell'operatività del taser in tutti i capoluoghi di provin… - PolicoRobot : RT @SassiLive: +++SICUREZZA, SOTTOSEGRETARIO MOLTENI: “IL 13 GIUGNO IL TASER ARRIVA A MATERA E POLICORO”+++ - GiornaleLORA : Sicurezza: Molteni, il taser arriva a Milazzo, Taormina, Acireale, Paternò, Gravina di Catania, Palagonia, Sant’Aga… -

Espansione TV

... spiega il Sottosegretario all'Interno Nicola. 'L'introduzione del taser nelle dotazioni ...come uno straordinario strumento di tutela dell'incolumità degli operatori di pubblicae dei ...il sottosegretario all'Interno Nicolaannuncia la novità per le forze dell'ordine del ...come uno straordinario strumento di tutela dell'incolumità degli operatori di pubblicae dei ... Sicurezza a Como, il sottosegretario Molteni: “Tre soluzioni per il fenomeno delle baby gang” SICUREZZA – Da lunedì 13 giugno, il taser arriverà anche a Venafro e Agnone. Lo annuncia il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “E’ ormai in fase avanzata il cronoprogramma per l’avvio ...Da lunedì 13 giugno, il taser arriverà anche a Matera e Policoro. “E' ormai in fase avanzata il cronoprogramma per l'avvio dell'operatività del taser in tutti i capoluoghi di provincia italiani e, per ...