Sei Sorelle Anticipazioni dal 14 al 17 giugno 2022: Petra sa chi è il sabotatore. Adela, Diana e Celia pronte a stanarlo! (Di venerdì 10 giugno 2022) Vediamo le Anticipazioni della nuova soap, Sei Sorelle, in onda su Rai1 la settimana che va dal 14 al 17 giugno 2022. Ecco le Trame della Soap. Leggi su comingsoon (Di venerdì 10 giugno 2022) Vediamo ledella nuova soap, Sei, in onda su Rai1 la settimana che va dal 14 al 17. Ecco le Trame della Soap.

Pubblicità

redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #martedì #14giugno - ___likedaylight : RT @Elbarunetto: OGGI HO VOGLIA DI FARE LA KAMIKAZE: - Clarissa, non sei manager o portavoce delle sorelle - Usate troppo i socials, vi int… - QuelloKeSbrocca : @IgorSibigor ti sei perso mi sa il resto dello sbrocco del pomeriggio... fossero solo i culturisti... messi, djokov… - davepollak888 : @REstaCorporate ok sei il decimo troll #demmerda avete #rotterkazzo ?? voi e le vostre sorelle - Marianapo1996 : @me_darkmode @emma79927231 Un po' come lo sei tu con le sorelle dato che non ti perdi una cosa di quello che fanno ?? -