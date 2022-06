Salvini e Giorgetti contro la decisione europea sull’auto elettrica (Di venerdì 10 giugno 2022) Il recente voto del Parlamento europeo, che impone lo stop alla vendita di auto non elettriche a partire dal 2035 «è stata una grande delusione, una scelta ideologica», dice il ministro leghista dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti parlando con Il Messaggero. Al Mise si studiano gli effetti negativi che si produrranno nel nostro Paese, come anche in Francia e in Germania. «Perché il destino dell’auto non è solo elettrico, a meno che non si voglia fare un regalo alla Cina che su questo fronte è davanti a tutti». Un concetto che anche il segretario della Lega Matteo Salvini ribadisce in un intervento sulla Stampa, rivolgendosi al segretario del Pd Enrico Letta, che invece sostiene la svolta green europea sulla mobilità. «A Strasburgo è andata in scena una rappresentazione che dimostra l’immaturità di una certa politica, che ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 giugno 2022) Il recente voto del Parlamento europeo, che impone lo stop alla vendita di auto non elettriche a partire dal 2035 «è stata una grande delusione, una scelta ideologica», dice il ministro leghista dello Sviluppo economico Giancarloparlando con Il Messaggero. Al Mise si studiano gli effetti negativi che si produrranno nel nostro Paese, come anche in Francia e in Germania. «Perché il destino dell’auto non è solo elettrico, a meno che non si voglia fare un regalo alla Cina che su questo fronte è davanti a tutti». Un concetto che anche il segretario della Lega Matteoribadisce in un intervento sulla Stampa, rivolgendosi al segretario del Pd Enrico Letta, che invece sostiene la svolta greensulla mobilità. «A Strasburgo è andata in scena una rappresentazione che dimostra l’immaturità di una certa politica, che ...

