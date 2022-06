Raiola, Juve e PSG, nuovi indizi dal documentario su Pogba: 'Non posso sbagliare scelta. Offerta United? Bluff' (Di venerdì 10 giugno 2022) nuovi indizi sul futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha pubblicato sui social un nuovo trailer di 'Pogmentary', il documentario... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022)sul futuro di Paul. Il centrocampista francese ha pubblicato sui social un nuovo trailer di 'Pogmentary', il...

Pubblicità

cmdotcom : Raiola , #Juve e #PSG , nuovi indizi dal documentario su #Pogba : 'Non posso sbagliare scelta. Offerta United? Bluf… - junews24com : Pogba Juve, nuovi indizi dalla docu-serie: «Offerta United? Stanno bluffando» - VIDEO - - ilbianconerocom : Pogba: 'Offerta dello United? Stanno bluffando'. Nuovo trailer del documentario, con Raiola e nuovi indizi in chiav… - VELOSPORT1960 : - Donatog87 : RT @Gazzetta_it: Non solo Pogba e De Ligt: tutte le partite parallele tra Juve e scuderia Raiola -