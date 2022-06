Raffaella Carrà avrà una piazza a suo nome a Madrid: l’annuncio (Di venerdì 10 giugno 2022) La piazza dedicata a Raffaella Carrà È trascorso quasi un anno da quando Raffaella Carrà è morta. Come ormai tutti sappiamo la signora indiscussa della televisione e della musica italiana si è spenta all’età di 78 anni a seguito di una lunga malattia di cui nessuno era a conoscenza. Fin dal primo momento l’Italia intera, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 giugno 2022) Ladedicata aÈ trascorso quasi un anno da quandoè morta. Come ormai tutti sappiamo la signora indiscussa della televisione e della musica italiana si è spenta all’età di 78 anni a seguito di una lunga malattia di cui nessuno era a conoscenza. Fin dal primo momento l’Italia intera, L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

i89taylvr : RT @miiannoio: incredibile come gli spagnoli sarebbero perfettamente capaci di fondare una religione su raffaella carrà mentre noi non siam… - giulio_galli : RT @Baccotvnews: Plaza Raffaella Carrà si intitolerà così la piazza di Madrid dedicata alla nostra amata Raffaella. A meno di un mese dall… - daeuprising : RT @miiannoio: incredibile come gli spagnoli sarebbero perfettamente capaci di fondare una religione su raffaella carrà mentre noi non siam… - anto_pira : RT @miiannoio: incredibile come gli spagnoli sarebbero perfettamente capaci di fondare una religione su raffaella carrà mentre noi non siam… - santitastocazzo : RT @miiannoio: incredibile come gli spagnoli sarebbero perfettamente capaci di fondare una religione su raffaella carrà mentre noi non siam… -