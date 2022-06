Putiniani | Gabrielli | “Nessuna lista degli 007” Chi ha dato il dossier al Corriere?

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 giugno 2022) Adesso la questione si fa interessante. Ricordate la “di proscrizione” pubblicata daldella Sera con i nomi e le foto “segnaletiche” dei cosiddetti “putinisti” d’Italia? Ricordate le polemiche su come si sia arrivati a quella, sui presunto coinvolgimento del Copasir (che smentisce), dei servizi segreti (ora infuriati) e delle manine che avrebbero fatto arrivare ilin via Solferino? Ecco. Il sottosegretario delegato alla Sicurezza della Repubblica, ovvero Franco, oggi ha preso carta e penna per porre fine alla “caccia ai misteri” del famoso. L’attacco diAlle 15 è prevista una conferenza stampa sull’argomento. Ma in attesa di rispondere alle domande dei giornalisti,mette i puntini sulle ...