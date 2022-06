Psg, c’è l’offerta per Skriniar: l’idea dell’Inter (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Psg avrebbe fatto arrivare alla sede dell’Inter un’offerta per Milan Skriniar: i nerazzurri chiedono di più Il Psg è alla ricerca di un difensore centrale e starebbe guardando in Italia per rinforzarsi. Non solo Bremer, ma anche Skriniar sarebbe un nome caldo in casa parigina. I francesi avrebbero offerto all’Inter 50 milioni circa, ma la risposta dei nerazzurri è picche visto che la richiesta è di 70 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Psg avrebbe fatto arrivare alla sedeun’offerta per Milan: i nerazzurri chiedono di più Il Psg è alla ricerca di un difensore centrale e starebbe guardando in Italia per rinforzarsi. Non solo Bremer, ma anchesarebbe un nome caldo in casa parigina. I francesi avrebbero offerto all’Inter 50 milioni circa, ma la risposta dei nerazzurri è picche visto che la richiesta è di 70 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

