Proposta di matrimonio a X-Factor 2022 ma Fedez dimentica il testo (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono appena iniziate le riprese per X-Factor 2022 e già c'è una serie di emozioni che fanno notizia. Questa volta è la Proposta di matrimonio di uno degli spettatori presenti in studio. Simone si è inginocchiato chiedendo la mano alla sua compagna ma prima aveva già chiesto aiuto a Fedez e Francesca Michielin. Il rapper non si fa certo pregare per gesti così romantici ma come sempre si emoziona e non svolge il suo ruolo nel modo perfetto. Poco importa, la Proposta di matrimonio è venuta benissimo e lei ha detto sì. Tutto è avvenuto durate la registrazione delle audizioni, quelle che vedremo nella prossima edizione. Dovremo attendere un bel po' di tempo per le puntate ma le anticipazioni svelano un po' di emozioni. Prima i presunti problemi tra Fedez e ...

fanpage : Alle audizioni di #XFactor lasciano spazio alle emozioni. Durante le selezioni uno degli spettatori ha proposto all… - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: l'inflessibile dipendente di Disneyland Paris ha strappato l'anello dalle mani del futuro sposo e ha inv… - Chiaraaaaaa_def : ho visto un video di una proposta di matrimonio durante le audizioni di xfactor. sto piangendo tutte le lacrime che ho in corpo - MaryClausi__ : Non dico che mi devi fare la proposta di matrimonio ad un concerto, però almeno portami! ?? - mommyicanfly : se non mi farà una proposta di matrimonio come quella di giovanni fois non lo voglio -