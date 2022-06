“Presto sarà domani” | Deloitte e il corto d’autore sull’Italia del futuro dopo il Pnrr

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 10 giugno 2022) Francesco ha lasciato l’Italia da anni. È andato negli Stati Uniti, dove sentiva di poter trovare quelle soddisfazioni personali, materiali e professionali che il suo Paese continuava a negargli. Adesso deve tornare a casa: è mancata la zia, che gli ha lasciato in eredità la casa dove abitava. Rimette piede nel borgo dove ha vissuto da giovane. L’idea è di gestire velocemente le pratiche per il lascito e salutare di nuovo l’Italia. Siamo ormai nel 2026 e Francesco trova un Paese diverso da come se lo ricordava. Ilha infatti abilitato un'innovazione diffusa e pervasiva, che ha reso efficienti e digitali i servizi della pubblica amministrazione e ha donato una rinnovata attenzione al patrimonio culturale attraverso le opportunità offerte dalla tecnologia, permettendo ai giovani di tornare a popolare i piccoli centri. È una comunità servita da energie rinnovabili, il ...