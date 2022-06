Nations League: Lettonia ne fa quattro alla Moldavia, Slovacchia di misura sull’Azerbaijan (Di venerdì 10 giugno 2022) La Lettonia prosegue a pieno ritmo il proprio percorso nel gruppo 1 della Lega D di Nations League 2022/2023. La formazione allenata dal ct Kazakevics, infatti, si è imposta con un rotondo 2-4 sulla Moldavia, con due gol per tempo. All’iniziale vantaggio di Nicolaescu su rigore al 5?, hanno risposto Gutkovskis (doppietta) e Ikaunieks. Motpan al 64? prova a riaprire i conti, ma al 75? anche Ikaunieks trova la doppietta personale. In contemporanea si è giocata Azerbaijan-Slovacchia, valida per il gruppo 3 della Lega C. Orfani dell’infortunato Skriniar, Lobotka e compagni si sono riscattati dalla sconfitta contro il Kazakistan, e hanno battuto gli avversari per 0-1: decisivo il gol dell’ex Pescara Weiss all’81’, mentre il gol di Haraslin pochi minuti più tardi è stato annullato per ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Laprosegue a pieno ritmo il proprio percorso nel gruppo 1 della Lega D di2022/2023. La formazione allenata dal ct Kazakevics, infatti, si è imposta con un rotondo 2-4 sulla, con due gol per tempo. All’iniziale vantaggio di Nicolaescu su rigore al 5?, hanno risposto Gutkovskis (doppietta) e Ikaunieks. Motpan al 64? prova a riaprire i conti, ma al 75? anche Ikaunieks trova la doppietta personale. In contemporanea si è giocata Azerbaijan-, valida per il gruppo 3 della Lega C. Orfani dell’infortunato Skriniar, Lobotka e compagni si sono riscattati dsconfitta contro il Kazakistan, e hanno battuto gli avversari per 0-1: decisivo il gol dell’ex Pescara Weiss all’81’, mentre il gol di Haraslin pochi minuti più tardi è stato annullato per ...

Pubblicità

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri sono atterrati a Birmingham. Domani a #Wolverhampton la sfida di Nations League all’… - Inter : ?? | INTER-NAZIONALI Non solo l'Italia in campo, qui il resoconto degli impegni dei Nerazzurri in Nations League ?? - Inter : ?? | NATIONS LEAGUE ?? I nerazzurri impegnati nei match di #NationsLeague, ecco come sono andati ?? - sportface2016 : #UEFANationsLeague: la #Lettonia ne fa quattro alla #Moldavia, #Slovacchia di misura sull'#Azerbaijan - SkySport : Inghilterra-Italia, Tonali: 'La storiella che i giovani non sono pronti non è vera' #SkySport #InghilterraTonali… -