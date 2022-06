Mondiale | Menegatti - Gottardi | impresa all' esordio

(Di venerdì 10 giugno 2022) Comincia con il piede giusto ildi beach volley di Roma per Martae Valentina. La neonata coppia azzurra ha battuto per 2 - 0 (21 - 17, 21 - 19) le statunitensi Kolinske - ...

Comincia con il piede giusto ildi beach volley di Roma per Marta e Valentina Gottardi. La neonata coppia azzurra ha battuto per 2 - 0 (21 - 17, 21 - 19) le statunitensi Kolinske - Huges, numero 6 del seed del ...TV ore 15 Pool E: Cali/Tega (ITA) - Flint/Cheng (USA) ore 17 Pool L: Scampoli/Bianchin (ITA) - Makokha/Khadambi (KEN) DIRETTA RAI SPORT ore 18 Pool F:/Gottardi (ITA) - Kolinske/Hughes (USA)...Una vittoria e una sconfitta nel primo pomeriggio di gare per l'Italia al Mondiale di Roma che ha preso il via oggi ... Schalk/Brunner contro i norvegesi Berntsen/Mol. A breve in campo ...Roma e il Foro Italico tornano ad ospitare il Mondiale di beach volley dal 10 al 19 giugno. Un Mondiale sofferto, che si sarebbe dovuto disputare nel 2021, l'anno dopo i Giochi Olimpici e che la pande ...