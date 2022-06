Lo studio: dormire con la persona amata migliora il sonno e dà benessere (Di venerdì 10 giugno 2022) dormire con la persona amata migliora il riposo e il benessere psicofisico . Lo dimostra un nuovo studio condotto negli Stati Uniti su mille adulti. Leggi anche > Fertilità e benessere, il prof. ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022)con lail riposo e ilpsicofisico . Lo dimostra un nuovocondotto negli Stati Uniti su mille adulti. Leggi anche > Fertilità e, il prof. ...

Pubblicità

fanpage : Sempre più studenti sono costretti a dormire in stazione perché in difficoltà economiche. “Spesso perdono le borse… - hoodvvx : Oggi pomeriggio invece di dormire studio così forse riesco ad andare a letto presto stasera e domani sveglia alle 7… - Stitchelilo_ : volevo dormire all'infinito oggi, ma come sempre lo studio chiama - bvarellax : Io non capisco: mi sveglio presto, non dormo il pomeriggio perché studio fino alle 18, non bevo caffè perché non mi… - decalcomaria : comunque me sa che so l’unica che andrà a dormire perché domani giornata stra impegnativa tra cb, studio e ripetizi… -