L' attrice racconta le fasi della sua dipendenza da alcol e droga senza filtri «Spero che questo coming out possa aiutare altri dipendenti che soffrono ancora»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ci sono momenti, nella vita di ciascuno, da ricordare per sempre. E da festeggiare sui social condividendo la propria esperienza con i follower perché quanto vissuto in prima personaessere da esempio e ispirazione per gli. Per Asia Argento il momento da festeggiare coincide con l’inizio di una nuova vita dopo un anno di sobrietà. In un lungo post Instagram l’sicon un obiettivo ben preciso: «Mi auguro cheoute incoraggiareche. C’è una soluzione, se ne può uscire!». ...