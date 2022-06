Inter, non solo Bremer: piace Milenkovic della Fiorentina. Quasi fatta per Asllani (Di venerdì 10 giugno 2022) In casa Inter il calciomercato è più vivo che mai. In attesa di sviluppi sul fronte Dybala, Marotta sta muovendo passi concreti per rinforzare il reparto difensivo nerazzurro. Nei piani dell’ad non c’è solo Bremer del Torino – per lasciarlo andare Cairo chiede almeno 30 milioni – nelle ultime ore infatti sono stati avviati i contatti con Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il serbo è reduce da un’ottima stagione con la squadra di Italiano che, inevitabilmente, lo ha reso uno dei possibili obiettivi delle big di Serie A. E l’Inter, che deve colmare il vuoto lasciato da Ranocchia, ci sta pensando seriamente. L’esito dell’operazione però è legato a doppio filo alle operazioni in uscita: soltanto se verrà ceduto uno dei tre centrali già in rosa il club acquisterà due ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) In casail calciomercato è più vivo che mai. In attesa di sviluppi sul fronte Dybala, Marotta sta muovendo passi concreti per rinforzare il reparto difensivo nerazzurro. Nei piani dell’ad non c’èdel Torino – per lasciarlo andare Cairo chiede almeno 30 milioni – nelle ultime ore infatti sono stati avviati i contatti con Nikola. Il serbo è reduce da un’ottima stagione con la squadra di Italiano che, inevitabilmente, lo ha reso uno dei possibili obiettivi delle big di Serie A. E l’, che deve colmare il vuoto lasciato da Ranocchia, ci sta pensando seriamente. L’esito dell’operazione però è legato a doppio filo alle operazioni in uscita: soltanto se verrà ceduto uno dei tre centrali già in rosa il club acquisterà due ...

