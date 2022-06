Inter | Inzaghi sogna il super attacco | il piano di Marotta!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 giugno 2022) La trattativa che potrebbe riportare Romelu Lukaku a Milano, sponda nerazzurra, resta difficile, ma come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’proverà fino alla fine a riavere il belga, che al Chelsea non ha trovato molto spazio. Il ruolo del tecnico Simonepotrebbe rivelarsi decisivo per il buon esito della trattativa. L’ex tecnico della Lazio, infatti, sta spingendo fortemente per riavere Lukaku, che lo ha già allenato durante il ritiro dell’inizio dello scorso campionato, prima che Big Rom partisse per Londra. LukakuChelsea Le voci che provengono dall’Inghilterra parlano di una cessione in prestito di Lukaku all’, ma il Chelsea in cambio avrebbe chiesto ai nerazzurri uno tra: Bastoni, Lautaro e Skriniar. Nelle ultime ore è uscito sono usciti anche i nomi di Dumfries e di De Vrij. ...