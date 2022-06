Inflazione Usa e scelte Bce stendono le Borse europee Clamoroso tracollo a Piazza Affari: bruciati 39 miliardi (Di venerdì 10 giugno 2022) La Borsa di Milano chiude in netto calo, la peggiore in Europa. Sul listino milanese pesa l'effetto combinato delle decisioni della Bce e dell'Inflazione Usa salita a maggio all'8,6% ai massimi da 40 anni e oltre le stime Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 giugno 2022) La Borsa di Milano chiude in netto calo, la peggiore in Europa. Sul listino milanese pesa l'effetto combinato delle decisioni della Bce e dell'Usa salita a maggio all'8,6% ai massimi da 40 anni e oltre le stime Segui sutaliani.it

