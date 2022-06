Il nuovo dilemma dal Labour a Repubblica | esistono donne col pene?

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 giugno 2022) Maurizia Paradiso è un profeta. Circola uno spezzone di lei-lui che, in piena rissa da parcheggio di supermercato, avverte il malcapitato di turno: “Ohee, tu, stai attento che sotto c’ho una bega così!”. Oggi la questione viene potentemente rilanciata da Michela Marzano filosofa, dalle colonne di: può una donna tenere il merlo? Per la serie, ma chi si credono di essere quelle come la Rowling, che solo per essere vaginate pensano di essere femmine? Domanda inutile, questione epocale: guerre (altrui, ma fino a un certo punto), carestie (nostre, tutte nostre), referendum sabotati, benzina al litro che costa come una bottiglia di Dom Perignon, possono attendere. Va stabilito che non si può stabilire cosa sia un maschio e cosa una femmina, in umanità e in elettronica (poi saranno volatili per diabetici, ma tanto dopo il caricatore universale avremmo anche quello ...