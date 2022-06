Hyundai Bayon a GPL | prezzo da 15 450 euro e 1 300 km di autonomia

Pubblicità

alvolante3 : Hyundai Bayon GPL: l’urban SUV compatto allarga la scelta di motori - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Nuova Hyundai Bayon GPL: Il Suv compatto si rinnova: Prezzo, dimensioni e tutto quello che c’è da sapere su Hyundai Bayon… - MrGadgetTech : Nuova Hyundai Bayon GPL: Il Suv compatto si rinnova: Prezzo, dimensioni e tutto quello che c’è da sapere su Hyundai… - infoiteconomia : Hyundai Bayon, il B-SUV anche in versione GPL. Quanto consuma? - infoiteconomia : Hyundai Bayon prova, scheda tecnica, opinioni e dimensioni 1.2 Gpl XLine -

La gamma disi amplia e accoglie la nuova versione GPL, che si va ad aggiungere alle motorizzazioni 1.2 MPI e 1.0 T - GDI 48V (iMT/DCT). La versione GPL si basa sulla motorizzazione 1.2 litri MPI ...Divi abbiamo detto molto, in passato e nel 2021 al suo debutto. Con le anteprime da remoto, le presentazioni in Italia e la primissima prova su strada di Omar Fumagalli . Ora la gamma del ...Hyundai Bayon GPL si aggiunge alle motorizzazioni 1.2 MPI e 1.0 T-GDI 48V (iMT/DCT) lanciate nel 2021, autonomia, serbatoio e prezzi.La prima prova vera del piccolo urban Crossover coreano che pur inedito usa solo motori termici, senza spina ed è conveniente: almeno 2.500 euro meno della Kona a parità di stile. Vari pregi per chi n ...