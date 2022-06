F1, GP Azerbaijan 2022. Hamilton: “Abbiamo fatto esperimenti, ma non hanno funzionato” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Sono dolorante, il porpoising oggi ha dato molto fastidio. Abbiamo provato a fare degli esperimenti, ma non sono andati come ci aspettavamo. Abbiamo gli stessi problemi dell’ultima gara, quindi domani torneremo al setup originale; il rettilineo è la parte di circuito in cui perdiamo di più”. Queste le parole di Lewis Hamilton dopo il dodicesimo posto nella seconda sessione di prove libere a Baku, valida per il GP di Azerbaijan 2022 di F1. Il campione britannico della Mercedes aveva chiuso al sesto posto la FP1. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) “Sono dolorante, il porpoising oggi ha dato molto fastidio.provato a fare degli, ma non sono andati come ci aspettavamo.gli stessi problemi dell’ultima gara, quindi domani torneremo al setup originale; il rettilineo è la parte di circuito in cui perdiamo di più”. Queste le parole di Lewisdopo il dodicesimo posto nella seconda sessione di prove libere a Baku, valida per il GP didi F1. Il campione britannico della Mercedes aveva chiuso al sesto posto la FP1. SportFace.

Pubblicità

SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ?? Seguono Perez e Verstappen I RISULTATI ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Baku: la diretta delle prove libere dall'Azerbaijan LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : Formula 1, la conferenza in live streaming dal GP Baku in Azerbaijan e in diretta sulla pagina Facebook di Sky Spor… - infoitsport : F1 Gp Azerbaijan 2022/Analisi on board FP2: Mercedes in affanno, Red Bull concreta sul passo gara - infoitsport : F1, risultati e classifica FP2 GP Azerbaijan 2022: Charles Leclerc davanti a tutti, quinto Carlos Sainz -