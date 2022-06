Due giovani nel Napoletano sorpresi con coltello e tirapugni (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Poco prima della mezzanotte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco mentre percorrevano le strade di Ercolano hanno notato un’auto che hanno ritenuto “sospetta” ferma in via Cegnacolo. I militari hanno deciso di controllare. All’interno del mezzo quattro ragazzi, due 18enni, un 19enne e un 17enne, tutti di Ercolano, studenti e incensurati. Tra le fessure del sedile posteriore dove era seduto il 19enne c’era un coltello a serramanico lungo complessivamente 18 centimetri e con lama da 8. Il giovane ha riferito di esserne il proprietario. Nel marsupio di uno dei 18enni, invece, un’altra arma, un tirapugni argentato di 10 centimetri. Non è ancora chiaro il motivo per il quale quei ragazzi fossero in possesso di quelle armi e perché fossero in quel luogo, fatto sta che i Carabinieri ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Poco prima della mezzanotte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco mentre percorrevano le strade di Ercolano hanno notato un’auto che hanno ritenuto “sospetta” ferma in via Cegnacolo. I militari hanno deciso di controllare. All’interno del mezzo quattro ragazzi, due 18enni, un 19enne e un 17enne, tutti di Ercolano, studenti e incensurati. Tra le fessure del sedile posteriore dove era seduto il 19enne c’era una serramanico lungo complessivamente 18 centimetri e con lama da 8. Il giovane ha riferito di esserne il proprietario. Nel marsupio di uno dei 18enni, invece, un’altra arma, unargentato di 10 centimetri. Non è ancora chiaro il motivo per il quale quei ragazzi fossero in possesso di quelle armi e perché fossero in quel luogo, fatto sta che i Carabinieri ...

