DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: risultati e classifica prove libere, Leclerc in testa. Orario qualifiche TV8 in chiaro (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA FP2 F1 risultati E classifica FP2 F1 LA CRONACA DELLE FP1 risultati E classifica FP1 SFIDA SUI DETTAGLI TRA FERRARI E RED BULL CHARLES Leclerc: “LA FERRARI HA MARGINI DI MIGLIORAMENTO” CARLOS SAINZ: “ABBIAMO MIGLIORATO IL PORPOISING” LE qualifiche IN DIFFERITA SU TV8 17.09 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per una nuova giornata di F1 su OA Sport! 17.07 Non scontato infine lo status di terza forza in campo per la Mercedes, che sembra dover inseguire AlphaTauri e soprattutto l’Alpine di uno scatenato Fernando Alonso (velocissimo sul dritto nel T3). 17.06 Si preannuncia un weekend molto equilibrato per le prime quattro posizioni, con ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACRONACA FP2 F1FP2 F1 LA CRONACA DELLE FP1FP1 SFIDA SUI DETTAGLI TRA FERRARI E RED BULL CHARLES: “LA FERRARI HA MARGINI DI MIGLIORAMENTO” CARLOS SAINZ: “ABBIAMO MIGLIORATO IL PORPOISING” LEIN DIFFERITA SU TV8 17.09 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per una nuova giornata di F1 su OA Sport! 17.07 Non scontato infine lo status di terza forza in campo per la Mercedes, che sembra dover inseguire AlphaTauri e soprattutto l’Alpine di uno scatenato Fernando Alonso (velocissimo sul dritto nel T3). 17.06 Si preannuncia un weekend molto equilibrato per le prime quattro posizioni, con ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ?? Seguono Perez e Verstappen I RISULTATI ? - SkySportF1 : Formula 1, la conferenza in live streaming dal GP Baku in Azerbaijan e in diretta sulla pagina Facebook di Sky Spor… - SkySportF1 : Formula 1, GP Baku: la diretta delle prove libere dall'Azerbaijan LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1… - infoitsport : DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: Ferrari davanti alla Red Bull, classifica prove libere. Leclerc precede Perez - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?? Perez bacia il muretto nelle PL 2 LIVE ? -