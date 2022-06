Covid | gli Stati Uniti tolgono l’obbligo di test all’ingresso per i viaggiatori | stop dal 12 giugno

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dal 12non sarà più necessario unanti-con esito negativo per mettere piede negli. L’ufficialità arriverà a breve, come anticipato da alcuni media compresa la Cnn e sostanzialmente confermato dal vice-portavoce della Casa Bianca Kevin Munoz. La decisione dell’amministrazione Joe Biden arriva quindi all’inizio dell’estate ed entrerà in vigore nelle prossime 48 ore. Si tratta di una ‘rivoluzione’ per gli Usa che avevano sostanzialmente sempre tenuto alta la guardia sugli arrivi dall’estero. Da mesi andavano avanti le pressioni delle imprese che lavorano nel settore viaggi affinché il Cdc si esprimesse a favore di un’eliminazione. Adesso arriverà il via libera che durerà 90 giorni, quando poi il Cdc si esprimerà nuovamente, anche alla luce dell’insorgere di nuove varianti. ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? EFFETTI AVVERSI: SI COMINCIA A PARLARE DELL’ARGOMENTO TABÙ ?? “Sono decine di migliaia gli italiani che denunciano… - GuidoDeMartini : ?? EFFETTI AVVERSI: IL TABÙ INIZIA A ESSERE INFRANTO ?? “Sono decine di migliaia gli italiani che denunciano disturbi… - NicolaPorro : Tutti gli assurdi protocolli anti Covid imposti dal ministro Speranza che dovremo sopportare alle urne... ?? - JmsFortuna : RT @Cambiacasacca: Oggi ho sentito un fan del vaccino di quelli tifosi su fb, sulla 35ina, che ha preso il covid ed è stato malissimo. Gli… - SandraBattisti : RT @RobertoBortone: Colpo di spugna: nessun colpevole per gli anziani morti di covid nelle Rsa torinesi -

... potrebbero anche superare i numeri del 2019, tornando così ai livelli pre -. Salone del ... Le parti comuni earredi, ad esempio, provengono da percorsi di riciclo o sono compensati ...Egli non ignora certamente che i giovani russi non hanno fatto a gara ad arruolarsi, soprattutto nelle ricche e istruite città della Russia europea, né che si sono moltiplicatiattentati ...Il presidente degli industriali all’incontro della confederazione regionale: “L’Isola può fare manifattura in maniera competitiva”. Argiolas: “Nel 2020 persi due punti di Pil per abitante rispetto all ...L'assistente della portavoce della Casa Bianca, Kevin Munoz, ha confermato la notizia su Twitter, dopo che i media statunitensi avevano anticipato che l'obbligo di tampone per i viaggiatori in arrivo ...