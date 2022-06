Condannati a morte dai filorussi due mercenari britannici (Di venerdì 10 giugno 2022) Ore 12.10 - La decisione del tribunale di Donetsk scatena la rabbia di Londra Aiden Aslin e Shaun Pinner, due cittadini britannici che si sono recati in Ucraina per combattere contro l'invasione russa e che sono stati catturati dai soldati di Mosca nel Donbass sono stati Condannati a morte. È quanto ha stabilito il tribunale filo-russo di Donetsk. Una decisione che ha scatenato la rabbia di Londra che parla di «processo farsa» Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) Ore 12.10 - La decisione del tribunale di Donetsk scatena la rabbia di Londra Aiden Aslin e Shaun Pinner, due cittadiniche si sono recati in Ucraina per combattere contro l'invasione russa e che sono stati catturati dai soldati di Mosca nel Donbass sono stati. È quanto ha stabilito il tribunale filo-russo di Donetsk. Una decisione che ha scatenato la rabbia di Londra che parla di «processo farsa»

Pubblicità

repubblica : Donbass, condannati a morte dai russi due combattenti britannici e un marocchino [dal nostro corrispondente Antonel… - ilpost : Un tribunale nella repubblica autoproclamata di Donetsk ha condannato a morte tre persone – due cittadini britannic… - Avvenire_Nei : «In Cina espiantati gli organi a detenuti condannati a morte» - RamonaMedici : RT @StreghettaBuona: @Ariachetira Vorrei far notare, allesimio inviato di @repubblica, in merito ai 3 occidentali condannati a morte, che p… - disinformate_it : RT @ilgiornale: Donetsk, processo a due inglesi e un marocchino. Il dibattito in tv: 'Meglio impiccarli o squartarli' -