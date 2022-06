Cina-Usa, summit a Singapore. Pechino non si piega su Taiwan: «Non esiteremo a iniziare una guerra» (Di venerdì 10 giugno 2022) I capi della Difesa di Stati Uniti e Cina si sono incontrati a Singapore per lo Shangri-La Dialouge. Tra i temi toccati c'è la questione Taiwan, che come la guerra tra Russia e... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 giugno 2022) I capi della Difesa di Stati Uniti esi sono incontrati aper lo Shangri-La Dialouge. Tra i temi toccati c'è la questione, che come latra Russia e...

