"Cercansi commesse 18enni libere da impegni famigliari", torna l'annuncio sessista (Di venerdì 10 giugno 2022) Il cartello di ricerca personale esposto sulla vetrina della sua boutique di abbigliamento, i «Magazzini Dal Sasso» di Asiago (Vicenza) , aveva destato curiosità ma anche un certo scalpore, diventando... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 10 giugno 2022) Il cartello di ricerca personale esposto sulla vetrina della sua boutique di abbigliamento, i «Magazzini Dal Sasso» di Asiago (Vicenza) , aveva destato curiosità ma anche un certo scalpore, diventando...

Pubblicità

smallyesbigno : RT @CharlyMatt: Il titolare dei magazzini Dal Sasso, multato dall'Ispettorato del Lavoro per 7.000 euro per l'annuncio 'cercansi commesse d… - bar_rubino : RT @CharlyMatt: Il titolare dei magazzini Dal Sasso, multato dall'Ispettorato del Lavoro per 7.000 euro per l'annuncio 'cercansi commesse d… - zazoomblog : Cercansi commesse 18enni libere da impegni famigliari torna lannuncio sessista - #Cercansi #commesse #18enni… - thelondonboys47 : RT @CharlyMatt: Il titolare dei magazzini Dal Sasso, multato dall'Ispettorato del Lavoro per 7.000 euro per l'annuncio 'cercansi commesse d… - Europeo91785337 : RT @CharlyMatt: Il titolare dei magazzini Dal Sasso, multato dall'Ispettorato del Lavoro per 7.000 euro per l'annuncio 'cercansi commesse d… -