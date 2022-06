Centrodestra, Meloni: “Unito in periferia, non a livello nazionale” (Di venerdì 10 giugno 2022) GORIZIA – “Il Centrodestra si presenta Unito perchè è nella natura delle cose che lo faccia. Quello che è innaturale è quello accade a livello nazionale, non sui territori dove, come vedete anche indipendentemente dal dialogo a livello centrale, le coalizioni si formano, vanno avanti insieme, perchè insieme hanno governato e hanno una visione compatibile e perchè sanno fare bene”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, stamani a Gorizia. Meloni ha dato atto al sindaco Rodolfo Ziberna, ricandidatosi per il Centrodestra, di aver operato “bene in questi cinque anni”, pur essendo Gorizia “una città particolare, di confine, che ha mille difficoltà e che oggi è più attenta alla famiglia, più attenta al decoro, più attenta alle attività economiche, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 giugno 2022) GORIZIA – “Ilsi presentaperchè è nella natura delle cose che lo faccia. Quello che è innaturale è quello accade a, non sui territori dove, come vedete anche indipendentemente dal dialogo acentrale, le coalizioni si formano, vanno avanti insieme, perchè insieme hanno governato e hanno una visione compatibile e perchè sanno fare bene”. Così Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, stamani a Gorizia.ha dato atto al sindaco Rodolfo Ziberna, ricandidatosi per il, di aver operato “bene in questi cinque anni”, pur essendo Gorizia “una città particolare, di confine, che ha mille difficoltà e che oggi è più attenta alla famiglia, più attenta al decoro, più attenta alle attività economiche, ...

Pubblicità

GiovaQuez : Meloni: 'Spero non regga fino alle elezioni. Prima si vota e meglio è. Spero vivamente che questo governo vada a ca… - Lopinionista : Centrodestra, Meloni: 'Unito in periferia, non a livello nazionale' - RussianMike31 : RT @LucillaMasini: L’abbraccio tra Salvini e Meloni a Verona: «Non faremo la fine di Romeo e Giulietta». In effetti, sembrate più Bonnie e… - Civetta46262114 : RT @LucillaMasini: L’abbraccio tra Salvini e Meloni a Verona: «Non faremo la fine di Romeo e Giulietta». In effetti, sembrate più Bonnie e… - MaxLandra : RT @siriomerenda: il centrodestra a Verona... #Salvini #Meloni #Zaia #Verona #10giugno -

VOTO L'AQUILA: DI BENEDETTO, 'ALTRI CANDIDATI FANNO PARLARE SEMPRE E SOLO ROMA' ... che sotto le righe prende di mira i tanti ministri e parlamentari che da Roma sono venuti a sostenere il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi , che terrà stasera un comizio con Giorgia Meloni ... Da Berlino spinta all'Italia, Letta: "Subito legge su salario minimo" ... sulla cui opportunità centrodestra e centrosinistra si confrontano, dividendosi. L'esecutivo ... ha dichiarato Giorgia Meloni, sintetizzando la posizione di Fdi. "I salari non solo sono fermi da ... Agenzia askanews Centrodestra, Meloni: “Unito in periferia, non a livello nazionale” GORIZIA - "Il centrodestra si presenta unito perchè è nella natura delle cose che lo faccia. Quello che è innaturale è quello accade a livello nazionale, ... Meloni-Salvini: prove di disgelo “Poiché hanno detto che eravamo come Romeo e Giulietta, garantisco che non faremo la stessa fine”. Senza scomodare i Montecchi e i Capuleti, Giorgia Meloni vuole mettere una pietra sopra al botta e ri ... ... che sotto le righe prende di mira i tanti ministri e parlamentari che da Roma sono venuti a sostenere il candidato delPierluigi Biondi , che terrà stasera un comizio con Giorgia...... sulla cui opportunitàe centrosinistra si confrontano, dividendosi. L'esecutivo ... ha dichiarato Giorgia, sintetizzando la posizione di Fdi. "I salari non solo sono fermi da ... Centrodestra, Meloni: spero che cresca tutto GORIZIA - "Il centrodestra si presenta unito perchè è nella natura delle cose che lo faccia. Quello che è innaturale è quello accade a livello nazionale, ...“Poiché hanno detto che eravamo come Romeo e Giulietta, garantisco che non faremo la stessa fine”. Senza scomodare i Montecchi e i Capuleti, Giorgia Meloni vuole mettere una pietra sopra al botta e ri ...