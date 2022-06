Pubblicità

ottopagine : Bucciano, Antonio Mauro nominato Coordinatore cittadino di Forza Italia #Bucciano -

Ottopagine

... conferite in favore dei seguenti cittadini italiani, militari e civili: Giuseppe, ... Prefettura, cavaliere:CENNERAZZO; Sonia DAMIANO; Carmela DEL VECCHIO; Bruno IULIANO; Mariangela ...... ViaSegni, Contrada Ponte delle Tavole, Via Monteguardia, ViaCifaldi, Via Chiodo, ... Via Leandro Galganetti, Via Andrea Mazzarella, Via Pietro Nenni, Via Tommaso, Via ... Bucciano, Antonio Mauro nominato Coordinatore cittadino di Forza Italia