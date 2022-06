Bebe Vio | la campionessa presenta Wembrace Games

(Di venerdì 10 giugno 2022) LaVio e l’associazione art4sport ONLUS oggi, durante la conferenza stampa tenutasi alle ore 15 sulla piattaforma Zoom, hanno parlato degli, gli ex Giochi Senza Barriere. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.Vio annuncia un imperdibile appuntamento Lunedì 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma, a partire dalle ore 20.00,Vio e l’Associazione art4sport ONLUS – fondata dai suoi genitori nel 2009 –no, gli ex Giochi Senza Barriere che quest’anno compiono 10 anni. Quale sarà il tema della serata? Il tema scelto per l’edizione 2022 dei Giochi è la musica, simbolo di unione e di solidarietà.: quante saranno le ...

Pubblicità

lc71488535 : RT @LaStampa: WEmbrace Games, la decima edizione dei Giochi senza barriere voluti da Bebe Vio con ospiti illustri lunedì a Roma https://t.c… - IzzoEdo : RT @LaStampa: WEmbrace Games, la decima edizione dei Giochi senza barriere voluti da Bebe Vio con ospiti illustri lunedì a Roma https://t.c… - LaStampa : WEmbrace Games, la decima edizione dei Giochi senza barriere voluti da Bebe Vio con ospiti illustri lunedì a Roma - 361_magazine : Arrivano a #Roma i Nuovi giochi senza #Barriere #WembraceGames by @VioBebe @art4sportONLUS - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma, Bebe Vio: 'Con WEmbrace Games mostriamo il bello della diversità' -

Un evento che abbraccia tutto il mondo, sportivo e non. Dopo lo stop forzato per la pandemia, tornano i WEmbrace Games, la manifestazione creata dalla stella azzurracon il nome di Giochi senza barriere e che quest'anno taglia il traguardo delle dieci edizioni. A ospitare la festa a 360° sarà un luogo iconico come lo Stadio dei Marmi di Roma, nella serata ...O, come lo chiama: "Il mio fratellone Lorenzino Jovanotti". Ma i Wembrace Games, i Giochi senza Barriere, sono molto di più. Un inno alla diversità "che noi abbracciamo e non abbattiamo. ...La campionessa Bebe Vio e l'associazione art4sport ONLUS oggi, durante la conferenza stampa tenutasi alle ore 15 sulla piattaforma Zoom, hanno parlato ...Iniziano oggi a Macerata i Campionati italiani paralimpici, che partiranno con le prime sei prove dedicate interamente al fioretto.