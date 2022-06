Bce | Conte | “Il suo intervento creerà nuove difficoltà alle famiglie”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 giugno 2022) TARANTO – “Da varie settimane, addirittura mesi stiamo richiamando l’attenzione del Governo, della nostra classe politica tutta sulla severa spirale di recessione economica che si sta preannunciando. L’della Bce sicuramente”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, nel corso di un punto stampa a Taranto. “Dopo due anni di pandemia – ha spiegato l’ex presidente del consiglio, in Puglia per una serie di iniziative elettorali – non possiamo permetterci una recessione sulla pelle dellee delle imprese. Ecco perché occorre adesso, non fra qualche mese o un anno, una reazione importante da parte dell’Europa, l’abbiamo già detto: Energy Recovery Fund. L’Italia deve insistere per ...