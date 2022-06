Battaglione Karpatska Sich, chi sono i militari che stanno guidando la resistenza ucraina a Severodonetsk (Di venerdì 10 giugno 2022) Battaglione Karpatska Sich, chi sono i militari che stanno guidando la resistenza ucraina nella città di Severodonetsk assediata dalle forze russe. Battaglione Karpatska Sich: cosa sta succedendo nel Donbass L’offensiva russa contro la città di Severodonetsk, nel Donbass, si fa sempre più serrata e feroce. In merito ai ripetuti attacchi e ai bombardamenti perpetrati dagli invasori, è intervenuto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato: “Severodonetsk rimane l’epicentro dello scontro nel Donbass. Difendiamo le nostre posizioni e infliggiamo perdite significative al nemico. Questa è una battaglia molto feroce, molto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 giugno 2022), chichelanella città diassediata dalle forze russe.: cosa sta succedendo nel Donbass L’offensiva russa contro la città di, nel Donbass, si fa sempre più serrata e feroce. In merito ai ripetuti attacchi e ai bombardamenti perpetrati dagli invasori, è intervenuto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato: “rimane l’epicentro dello scontro nel Donbass. Difendiamo le nostre posizioni e infliggiamo perdite significative al nemico. Questa è una battaglia molto feroce, molto ...

