(Di venerdì 10 giugno 2022) Sale l’attesa per la finale trae Padova che consegnerà il pass per la promozione nella serie cadetta. Dopo lo 0-1 dell’i rosanero sono pronti a tornare in campo per affrontare ancora i biancoscudati, in un match per...

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Agliardi: “0-1 andata arma a doppio taglio. “Barbera” magico, Palermo merita la B” - Mediagol : Agliardi: “0-1 andata arma a doppio taglio. “Barbera” magico, Palermo merita la B” - ILOVEPACALCIO : Palermo-Padova, ex rosa Agliardi: «Vittoria all'andata può essere arma a doppio taglio per i rosanero» - Ilovepaler… -

Mediagol.it

... repubblicano) Però tutto sommato a Rimini èbene. Nessuna vittima, nessun ferito grave. Non ... A Villa Savio di Cervia il generale Luigi, comandante la brigata di Forlì, viene fatto ...In effetti tutto faceva pensare che sarebbe stato così:nella stagione successiva fu ... A onor del vero anche in quel caso Fontana riuscì, nella parte centrale del girone d'a scalzare ... Agliardi: “0-1 andata arma a doppio taglio. “Barbera” magico, Palermo merita la B” Sale l’attesa per la finale tra Palermo e Padova che consegnerà il pass per la promozione nella serie cadetta. Dopo lo 0-1 dell’andata i rosanero sono pronti a tornare in campo per affrontare ancora i ...Manca sempre meno alla finalissima tra Palermo e Padova che darà il pass per la promozione in Serie B: ai microfoni di QdS.it l'intervista all'ex portiere rosanero Federico Agliardi The post Palermo, ...