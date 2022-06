Agata Reale e la malattia, l’ex ballerina di Amici parla di chi le è stato accanto: il retroscena su Maria De Filippi (Di venerdì 10 giugno 2022) La ballerina di Amici di Maria De Filippi in una lunga intervista a Libero Tv racconta i difficili momenti affrontati durante la malattia e le persone che le sono state vicine. Il supporto della famiglia e il messaggio ricevuto da Maria De Filippi. Agata Reale e la malattia: il percorso “tosto” della ballerina di Amici Non ha perso la grinta Agata Reale, che malgrado le difficoltà oggi sembra forte come negli anni in cui ballava ad Amici. Di momenti durissimi però deve averne trascorsi tanti: “Ho scoperto di avere la leucemia a novembre 2019 – racconta a Raffaele Tizzano – da lì il ricovero per sei mesi, poi chemioterapia ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 giugno 2022) LadidiDein una lunga intervista a Libero Tv racconta i difficili momenti affrontati durante lae le persone che le sono state vicine. Il supporto della famiglia e il messaggio ricevuto daDee la: il percorso “tosto” delladiNon ha perso la grinta, che malgrado le difficoltà oggi sembra forte come negli anni in cui ballava ad. Di momenti durissimi però deve averne trascorsi tanti: “Ho scoperto di avere la leucemia a novembre 2019 – racconta a Raffaele Tizzano – da lì il ricovero per sei mesi, poi chemioterapia ...

Pubblicità

StraNotizie : Agata Reale rivela cosa ha fatto per lei Maria De Filippi - infoitcultura : Amici, Agata Reale racconta cosa ha fatto per lei Maria De Filippi - infoitcultura : Agata Reale è malata di leucemia: il regalo di Maria De Filippi - infoitcultura : Agata Reale di Amici, il gesto a sorpresa di Maria De Filippi: non può dimenticarlo - infoitcultura : Agata Reale, ex di “Amici” lotta contro la leucemia: il gesto speciale di Maria De Filippi -