Victoria Cabello racconta: “Mi davano della pazza, mi dicevano che dovevo trovare un fidanzato” (Di giovedì 9 giugno 2022) La difficile diagnosi della malattia di Lyme o borreliosi, le cure, la decisione di tornare in tv. Victoria Cabello si racconta al settimanale Oggi: “I medici mi dicevano che ero pazza, depressa, che mi dovevo trovare un fidanzato. La borreliosi è una malattia subdola, ti dà mille sintomi che non c’entrano nulla l’uno con l’altro, un puzzle di schifezze…”. Si tratta di un’infezione che colpisce prevalentemente la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni. Può dare sintomi gravi, intensi e, se non viene curata, diventa cronica e dura a lungo nel tempo. “La paura di stare male mi aveva fatto chiudere in una bolla, non riuscivo più a lavorare. Poi mi sono detta basta, so di essere guarita, devo solo provarlo a me ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) La difficile diagnosimalattia di Lyme o borreliosi, le cure, la decisione di tornare in tv.sial settimanale Oggi: “I medici miche ero, depressa, che miun. La borreliosi è una malattia subdola, ti dà mille sintomi che non c’entrano nulla l’uno con l’altro, un puzzle di schifezze…”. Si tratta di un’infezione che colpisce prevalentemente la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni. Può dare sintomi gravi, intensi e, se non viene curata, diventa cronica e dura a lungo nel tempo. “La paura di stare male mi aveva fatto chiudere in una bolla, non riuscivo più a lavorare. Poi mi sono detta basta, so di essere guarita, devo solo provarlo a me ...

