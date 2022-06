Usa, “stretta sulle armi” già morta prima di nascere. Nessuna possibilità di approvazione in Senato (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu – Gli Usa stavolta fanno sul serio per la stretta sulle armi. Garantito. Lo ha detto il presidente Joe Biden. E pensate, pur rimarcando l’inutilità delle misure previste, noi forse ci credevamo perfino un po’. Poi si scopre – e si poteva presumere – che non se ne fa nulla manco di quelle, come riporta l’Ansa, per maggioranze sul tema nel Congresso matematicamente assenti. Settimane a parlare di stop o freni immediati, di proposte (tra l’altro enormemente blande), tutte cadute sostanzialmente nel vuoto. Usa, la pluri-annunciata “stretta sulle armi” è già morta “Ora basta”. E se lo dice il presidente Biden, c’è da credergli. È ora di finirla con queste armi concesse a tutti senza controlli, continuiamo a concederle a tutti, ma controllando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu – Gli Usa stavolta fanno sul serio per la. Garantito. Lo ha detto il presidente Joe Biden. E pensate, pur rimarcando l’inutilità delle misure previste, noi forse ci credevamo perfino un po’. Poi si scopre – e si poteva presumere – che non se ne fa nulla manco di quelle, come riporta l’Ansa, per maggioranze sul tema nel Congresso matematicamente assenti. Settimane a parlare di stop o freni immediati, di proposte (tra l’altro enormemente blande), tutte cadute sostanzialmente nel vuoto. Usa, la pluri-annunciata “” è già“Ora basta”. E se lo dice il presidente Biden, c’è da credergli. È ora di finirla con questeconcesse a tutti senza controlli, continuiamo a concederle a tutti, ma controllando ...

Advertising

pccpla : RT @sole24ore: ?? #Usa, sì della Camera alla stretta alle #armi (ma al Senato non ci sono chance): - sole24ore : ?? #Usa, sì della Camera alla stretta alle #armi (ma al Senato non ci sono chance): - IlPrimatoN : Si intravede una buffonata parlamentare storica ?? @StelioFergola - News24_it : L'iniziativa è destinata a fallire - fisco24_info : Usa, sì della Camera alla stretta alle armi (ma al Senato non ci sono chance): Passa con 223 voti favorevoli la leg… -