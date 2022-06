Ultime Notizie – Le nuove serie animate di Zerocalcare e Igino Straffi in arrivo su Netflix (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci sono ‘Mermaid Magic’ della Rainbow di Igino Straffi e la nuova serie per adulti di Zerocalcare, dopo il successo di ‘Strappare lungo i bordi’, tra le nuove produzioni d’animazione europee di Netflix, annunciate in vista della sessantunesima edizione dell’Annecy International Animation Film Festival che si terrà la prossima settimana. Tanti titoli, che hanno ognuno un tono e un linguaggio distinti, ma sono universali nella narrazione e nei temi, e che arriveranno presto sulla piattaforma. I nuovi film includono Ember, il seguito di Klaus di Sergio Pablos, vincitore del premio Bafta e candidato al premio Oscar; il musical d’animazione Scrooge: A Christmas Carol con brani dell’acclamato vincitore del premio Oscar Leslie Bricusse; That Christmas, basato sui libri per bambini del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci sono ‘Mermaid Magic’ della Rainbow die la nuovaper adulti di, dopo il successo di ‘Strappare lungo i bordi’, tra leproduzioni d’animazione europee di, annunciate in vista della sessantunesima edizione dell’Annecy International Animation Film Festival che si terrà la prossima settimana. Tanti titoli, che hanno ognuno un tono e un linguaggio distinti, ma sono universali nella narrazione e nei temi, e che arriveranno presto sulla piattaforma. I nuovi film includono Ember, il seguito di Klaus di Sergio Pablos, vincitore del premio Bafta e candidato al premio Oscar; il musical d’animazione Scrooge: A Christmas Carol con brani dell’acclamato vincitore del premio Oscar Leslie Bricusse; That Christmas, basato sui libri per bambini del ...

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - DomPepeLiberato : RT @acuntrora: Il prossimo 11 del Napoli secondo le ultime notizie di mercato - LolloJumped : RT @acuntrora: Il prossimo 11 del Napoli secondo le ultime notizie di mercato -